IMGW alarmuje i ostrzega. Warunki w Tatrach wyjątkowo niebezpieczne

- Mimo przewidywanych opadów śniegu, w Tatrach w długi weekend będą bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki pieszej. W górach będzie padał śnieg, więc można by się spodziewać, że poprawią się warunki do uprawiania turystyki. Niestety, tak nie będzie – powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.