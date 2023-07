Im cieplej, tym gorzej. Jeśli zadomowią się w Europie, będziemy mieli problem

- Do tej pory utrwaliło się w takim powszechnym rozumieniu, że są to choroby tropikalne i one nas nie dotyczą. Tymczasem w Europie już są obecne gatunki komarów, które przenoszą wymienione choroby. Owady te występują głównie w obszarze Morza Śródziemnego i chociaż na razie nie ma rodzimych przypadków dengi, to sytuacja zmienia się bardzo szybko. Jeśli się ustali taki rezerwuar wirusów (środowisko rozmnażania - red.), które przenoszą tą chorobę u nas w Europie, to będziemy mieli problem - uważa prof. Szuster-Ciesielska.