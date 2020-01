Ile Tomasz Grodzki brał za wizytę? Politycy PiS udostępniają wywiad Wirtualnej Polski

Tomasz Grodzki powiedział na konferencji prasowej, że wizyty w jego gabinecie kosztowały 150-200 zł. "To kiedy Tomasz Grodzki mówi prawdę?" - pytają politycy PiS i udostępniają fragment wywiadu marszałka Senatu dla Wirtualnej Polski. Padły w nim bowiem zastanawiające słowa.

"To kiedy Tomasz Grodzki mówi prawdę? Przed chwilą powiedział, że koszt wizyty w gabinecie to około 150 zł" - dodał radny Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina Dariusz Matecki.

Tomasz Grodzki: pacjenci sami zaczęli się do mnie zgłaszać

Na specjalnie zwołanej we wtorek konferencji Tomasz Grodzki odpierał zarzuty o przyjmowanie łapówek. Włączył też nagranie, na którym wypowiada się jego były pacjent. Mężczyzna twierdzi, że próbowano go przekupić, by podpisał fałszywe oświadczenie. - To, co się wydarzyło, to fabrykowanie dowodów - powiedział mecenas marszałka Jacek Dubois.