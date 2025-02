Ile Polacy dają na tacę? Księża ujawniają

Proboszcz z dużego miasta w północno-zachodniej Polsce w rozmowie z "Faktem" ujawnił, że średnia ofiara na tacę wynosi 5 zł. Przy liczbie wiernych wynoszącej 700-800 osób, daje to około 4 tys. zł. Co ciekawe, mieszkańcy wschodniej Polski są bardziej skłonni do ofiarowywania większych kwot.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, wierni mają obowiązek wspierać Kościół finansowo. „Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy” - czytamy w kodeksie.