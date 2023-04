Ile państw jest w NATO? 4 kwietnia sojusz się powiększył

W 2004 roku doszło do kolejnego poszerzenia struktur sojuszu. Wówczas do NATO dołączyła dotychczas największa grupa, licząca 7 państw. Są to: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja oraz Słowenia. Pięć lat później członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego stały się Albania oraz Chorwacja. W latach 2017-2023 do NATO przystąpiły Czarnogóra, Macedonia Północna oraz Finlandia.