Ile kosztuje miejsce na cmentarzu? Inflacja nie omija także branży pogrzebowej

Ile kosztuje grób? W 2022 koszty pomników wzrosły

Inflacja w 2022 roku nie ominęła również branży pogrzebowej. Rosną ceny zniczy, wiązanek, pogrzebów, ale również samych grobowców. Jak wynika z cenników, przedstawionych przez zakłady kamieniarskie, koszty pojedynczych pomników nagrobnych wahają się od 4,5 do nawet kilku tysięcy złotych. Oprócz ceny samego surowca oraz wykonania grobu, należy liczyć się również z kosztami montażu pomnika. To kwota dochodząca do kilkuset złotych.