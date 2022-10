Zaduszki - święto obchodzone 2 listopada. Czy jest to dzień wolny?

Zaduszki. Co to za święto?

Dzień zaduszny, nazywany również Świętem Zmarłych lub Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych to uroczystość powiązana tematycznie z dniem Wszystkich Świętych. Jej początki wywodzą się z nabożeństw odprawianych we wczesnym średniowieczu przez chrześcijańskich mnichów. Zaduszki zostały wprowadzone do kalendarza liturgicznego i rozpowszechnione w kościele rzymskim już w 1311 roku - w Polsce pierwsze wzmianki o tym święcie pojawiły się na początku XIV wieku.