Zaduszki i Wszystkich Świętych. Czym różnią się te święta? Poznaj tradycje 1 i 2 listopada

Na początku listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Dowiedz się, co łączy te święta i czym się różnią. Jakie są świąteczne tradycje?

Uroczystość Wszystkich Świętych 2019 a Zaduszki. Czym święta się różnią?

W Kościele katolickim uroczystość Wszystkich Świętych należy do ważniejszych świąt w roku. Tego dnia wierni muszą uczestniczyć we mszy świętej. Kościół modli się tego dnia do wszystkich znanych i nieznanych świętych, czyli tych, którzy już dostali się do nieba. Święto to powinno mieć radosny charakter, jako wspomnienie nadchodzącego zmartwychwstania. A jednak kojarzone jest raczej ze smutkiem i refleksją.