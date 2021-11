Wszystkich Świętych 2021. Co trzeba wiedzieć o tym święcie?

Przypadające 1 listopada święto Wszystkich Świętych jest dla Polaków jednym z ważniejszych dni w roku. Obok Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, jest to dla wielu z nich okazja do spotkania się z rodziną. Jest to czas zadumy i odwiedzin na grobach najbliższych osób. Choć w polskiej tradycji święto to jest od wieków, to niewielu jednak wie, jaka jest jego geneza.