Miejsce na cmentarzu za życia. Ile trzeba zapłacić za własny grób?

Zbliżające się Święto Zmarłych i Wszystkich Świętych to czas wspominania naszych bliskich, którzy odeszli. Jest to także czas zadumy i refleksji nad naszym życiem i nad tym, co stanie się z nami po naszej śmierci. Czy warto wykupić sobie miejsce na cmentarzu jeszcze za życia i co powinniśmy wiedzieć przed takim zakupem?