Ile Karnowski ma w portfelu? Ćwierć miliona za 2022 rok

Prezydent Sopotu co roku składa oświadczenie majątkowe. "Fakt" sprawdził, co polityk w nim wpisał. Okazuje się, że Karnowski w 2022 roku zarobił 250 tys. zł za pracę na rzecz Sopotu. Jak wylicza gazeta, to o 60 tys. zł więcej, niż otrzymał rok wcześniej.