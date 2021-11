"Idziesz złą drogą". Poseł ostro do Bosaka

"Od roku dzięki posłom PiS i Konfederacji mamy w Polsce drakońskie prawo antyaborcyjne, które doprowadziło do pierwszej śmierci, pani Justyny. Konfederacja jest atrapą walki o wolność i jest przeciwnikiem kobiet" - napisała na Twitterze posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, nawiązując do sprawy śmierci 30-latki z Pszczyny. Do jej słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Idziesz złą drogą, idziesz drogą nienawiści, złości, kłótni między człowiekiem a człowiekiem. Słowa, które są wypowiadane o tym, że to drakońskie prawo aborcyjne jest w porządku, godzą w fundament praw człowieka, godzą w kobiety i chcą te kobiety najlepiej zamykać w jakichś zamkniętych miejscach. To wszystko nie podoba się nie tylko Joannie Scheuring-Wielgus, ale przede wszystkim połowie społeczeństwa - komentował. - To prawo prowadzi do śmierci. Śmierć niewinnej osoby, która czekała aż obumrze płód, jest wynikiem właśnie takiego myślenia, jakie prezentuje pan Bosak - dodał Gawkowski.