Idziemy na zwarcie z Unią Europejską? "Pełzający polexit"

I podkreśla, że ono miałoby miejsce wtedy, gdy rząd zapowiedziałby, że embargo jest utrzymane, a UE powiedziałaby, poprzez inne państwa, które by głosowały, że nie. - Rząd gra na efekt wyborczy. Chce powiedzieć "proszę, my zadbaliśmy, nie Unia Europejska", bo rząd, w moim przekonaniu, jest antyunijny, wstrzemięźliwy - dodaje. - To mówienie, że nie sama UE nam to dała, ale my wyrywamy z gardła tego rodzaju decyzje - podkreśla.