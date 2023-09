Idzie zmiana. Mamy najnowszą prognozę na weekend i przyszły tydzień

Synoptyk IMGW: w sobotę chłodniej, na południu burze

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, na południu oraz nad morzem wzrastające do dużego. Na południu możliwe są burze. Suma opadów w trakcie burz wyniesie do 10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na północy, a na pozostałym obszarze kraju od 21 do 23 stopni.