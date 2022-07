"Ideologiczne pole z użyciem szantażu". Fala komentarzy po dokumencie KE

"Komisja Europejska wydała dla Polski szereg ‘zaleceń’, jak ma wyglądać nasze prawo i system polityczny. Tymczasem, patrząc na to, co wypisuje KE, to raczej Komisji przyda się zalecenie: niech komisarze nie wychodzą poza swoje kompetencje ściśle określone w Traktatach" - napisała w mediach społecznościowych Beata Szydło. W ten sposób była premier zareagowała na opublikowane przez Komisję Europejską sprawozdanie na temat praworządności.