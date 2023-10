Ich w Sejmie nie zobaczymy. "Polityka nie znosi próżni"

Czy zatem jest to bezpowrotne pożegnanie z Wiejską? - Na pewno nie jest to moje ostatnie słowo w życiu publicznym. Dwa lata temu zapoczątkowałam inicjatywę Polka XXI wieku. W tej chwili to jest kula śniegowa, która toczy się przez Polskę. Ten projekt będę na pewno kontynuować - podkreśla. - Drugi element to zadanie opowiedzenia sukcesu polskiej transformacji w taki sposób, który może być drogowskazem dla państw takich jak Ukraina. Tym będę się zajmować dalej.