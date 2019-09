Huragan Dorian. Stanisław Karczewski o nieobecności Donalda Trumpa. "Przyćmiłby uroczystość"

Marszałek Sejmu żałuje absencji prezydenta USA na 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Starał się jednak znaleźć pozytywne strony tej sytuacji. Uważa, że w przypadku obecności Donalda Trumpa mogłyby nie wybrzmieć dostatecznie słowa prezydenta Niemiec Franka Steinmeiera.

Marszałek Senatu uważa, że wówczas słowa prezydenta Niemiec mogłyby dostatecznie nie wybrzmieć. - To świetne przemówienie, tak ważne dla nas, Niemców, Europy i całego świata mogłoby zostać troszeczkę w cieniu - stwierdził. Frank Steinmeier przyznał, że to "jego rodacy rozpętali okrutną wojnę". - To była zbrodnia niemiecka. Mój kraj ponosi za to szczególną odpowiedzialność. Proszę o przebaczenie - mówił w Warszawie.