Huragan "Ciara" nad Europą. Setki odwołanych lotów

Huragan "Ciara" uderzył w Europę. Z wielu polskich miast odwołano loty do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii. Problemy mają też nasi rodacy na Wyspach. Brytyjskie lotniska są przepełnione, brakuje miejsc dla pasażerów czekających na polepszenie pogody.

Huragan "Ciara". Odwołane kilkadziesiąt lotów

Huragan "Ciara". Problemy w Niemczech

Huragan "Ciara". Odwołane loty z Polski

Z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie nie wyleciały dziś trzy samoloty do Londynu. Władze lotniska przekazały, że odwołane loty to te polskich linii lotniczych LOT. Jeden start do Londynu który miał się odbyć w niedzielę, został przesunięty na poniedziałek (Wizz Air), o ile warunki pogodowe na to pozwolą.