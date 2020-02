Sztorm Ciara nad Europą. Są ostrzeżenia i apele

W Wielkiej Brytanii wydano alerty przed silnym wiatrem, który może dochodzić nawet do 130 km/h. Belgijski Królewski Instytut Meteorologiczny zaapelował, by w związku ze sztormem Ciara pozostać w domach. O niebezpieczeństwie ostrzegają także Niemcy. W wielu krajach rozkłady pociągów i połączeń lotniczych mają ulec zmianie.

Sztorm Ciara wiązał się będzie z silnymi porywami wiatru i opadami deszczu. Brytyjskie służby poinformowały, że deszcz nad Anglią i Walią może przynieść tyle opadów, ile średnio pojawia się w ciągu całego miesiąca. Do mieszkańców zaapelowano, by ograniczyli do minimum plany wymagające opuszczania domów. Poproszono o zabezpieczenie dachów, rynien oraz usunięcie z balkonów i parapetów wszelkich przedmiotów, które mogą być porwane przez wiatr.