Ciara zbliża się nad Polskę. Ostrzeżenia przed huraganowym wiatrem

Jeśli mieszkasz na południu Polski, to w niedzielę wieczorem lepiej zostań w domu. Synoptycy ostrzegają przed porywistym wiatrem o prędkości nawet 120 km/h. IMGW wydaje alerty najwyższego stopnia, przewidujące zjawiska o "rozmiarach katastrof".

Jak czytamy w alercie, przewiduje się tam wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 110 km/h, przejściowo do 120 km/h. Stopień trzeci oznacza "groźne zjawiska meteorologiczne", które wywołać mogą szkody "o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia".