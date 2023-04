Hulajnogi elektryczne. Prędkość, parkowanie. Przepisy 2023

Litera prawa wskazuje, że z e-hulajnogi mogą korzystać bez uprawnień osoby pełnoletnie. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 roku życia, niezbędne jest posiadanie karty rowerowej bądź prawa jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą używać e-hulajnogi wyłącznie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. Polskie prawo nie nakazuje, by podczas jazdy hulajnogą mieć założony kask - dla własnego bezpieczeństwa warto jednak to rozważyć.