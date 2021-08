Nowe uprawnienia straży miejskiej. Można dostać mandat za jazdę na hulajnodze

Zgodnie z przepisami, drogą właściwą dla hulajnóg jest droga dla rowerów. Tym samym obowiązuje zakaz jazdy po chodnikach, co może sprawiać zagrożenie dla ruchu pieszych. Z kolei osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T, by poruszać się na hulajnodze elektrycznej.