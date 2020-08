Hulajnogi elektryczne. Lecisz jak Superman. Twarz działa jak zderzak, który się miażdży od uderzenia

Szczękę 19-latka, który rozbił się na elektrycznej hulajnodze, dr Marcin Socha składał wraz z zespołem lekarzy siedem godzin. Jest chirurgiem szczękowo-twarzowym ze Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya w Warszawie. To jedyne takie – poza placówką w Radomiu – miejsce na Mazowszu, gdzie lekarze ratują pacjentów z urazami twarzy. Wielu z nich straciło zdrowie w wypadku na hulajnodze elektrycznej, która może się rozpędzić do 25 km/h.

Kilkugodzinna operacja to nie wszystko. Potem trzeba jeszcze wrócić do pełnej sprawności. Niestety nie zawsze się to udaje. - Jedna jazda na hulajnodze może zostawić nas z pamiątką na całe życie. Pacjenci po takich wypadkach przy mniejszych urazach dochodzą do zdrowia dwa miesiące. Gdy złamania są poważniejsze – nawet rok. Do tego dochodzi kosztowna i długotrwała rehabilitacji. Niektórzy zostają kalekami do końca życia. Zdarzają się przypadki śmiertelne, tak jak ostatnio młoda dziewczyna – przyznaje dr Marcin Socha.