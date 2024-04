Huczy od plotek ws. rozliczeń. Czarzasty reaguje

Czarzasty zrezygnuje z funkcji przewodniczącego?

Na pytanie, czy Czarzasty zamierza zrezygnować z funkcji współprzewodniczącego, polityk stwierdził, że takie decyzje "podejmuje partia". - Ja chce być dalej liderem, dlatego, że trzeba doprowadzić do dobrego wyniku w wyborach europejskich. Jeżeli, ktoś ma stabilne myślenie o tym co się zdarzyło i co się może zdążyć, a ja mam, to nie jest to dla mnie nic nowego. "Kronika zapowiedzianej śmierci" - odpowiedział polityk.