Zima uderzy w listopadzie. Nadchodzą śnieżyce i mróz

Na początku tygodnia w Polsce będzie ciepło, jak na tę porę roku, zwłaszcza na południu, gdzie termometry wskażą 9-10 stopni Celsjusza. Jednak od czwartku nastąpi ochłodzenie. Na północy i wschodzie temperatura spadnie do ok. 0 stopni, a na zachodzie do 4. Zimne powietrze utrzyma się do końca tygodnia.