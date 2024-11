PiS straci subwencję? "Ma 7 dni na odwołanie się do SN"

- PiS ma 7 dni na odwołanie do SN. Podkreślam to, że odwołanie do SN, a nie do izby kontroli. Dzisiaj PKW, jeszcze przed przyjęciem sprawozdań finansowych za 2023 r., podjęła uchwałę w 3 częściach - apel do organów władzy państwowej - do Sejmu, by zakończyć chaos prawny i konstytucyjny w Polsce związany z neosędziami. Druga część stanowi, że PKW nie uznaje orzeczeń osób, które nie są sędziami - wyjaśniał Kalisz.