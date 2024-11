W Rosji wrze. Kremlowscy propagandyści komentują decyzję Bidena

Prezydent USA Joe Biden wyraził zgodę na użycie przez Kijów amerykańskich rakiet do rażenia celów w głębi Rosji. Natychmiast zareagowali na to kremlowscy propagandyści. Jedni straszą ryzykiem otarcia się o konflikt nuklearny, drudzy twierdzą, że to działanie pozbawione większego znaczenia.