Horror w lubuskiem. Nastolatkowie porwali i skatowali niepełnosprawnego

Jak podaje "Fakt", do dramatu doszło w niedzielę wieczorem w Zielonej Górze. 31-latek z niepełnosprawnością został uprowadzony sprzed budynku, w którym mieszkał. Parkował swoją skodę przed blokiem przy ul. Lisiej. Do jego samochodu weszło trzech nastolatków. Przyłożyli 31-latkowi nóż do gardła i kazali mu jechać za miasto.