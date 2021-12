Horror w pałacyku pod Łodzią. Mieszkańcy w szoku po tajemniczej śmierci biznesmena

Pierwsze policyjne ustalenia - jak się dowiadujemy - wskazują, że to Andrzej P., który miał pozwolenie na 10 rodzajów sztuk broni, jako pierwszy oddał w kierunku swojej żony strzał. Pistoletem Glock ranił Annę w nogę. Co było dalej? Czy to żona biznesmena – w odwecie bądź samoobronie – przechwyciła broń męża i go zastrzeliła? To musi wyjaśnić śledztwo, które prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzezinach.