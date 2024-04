Horror w Finlandii. Strzelanina w podstawówce

Jeden z uczniów nie żyje, a pozostałych dwoje jest rannych - to najnowsze niepokojące wieści z Finlandii. We wtorek nad ranem w miejscowości w Vantaa na przedmieściach Helsinek doszło do strzelaniny w szkole podstawowej. Agencja AP i Reutera udostępniły nagrania sprzed miejsca zdarzenia. Widać na nich zmartwionych rodziców, a także policję i antyterrorystów. Teren szkoły został zabezpieczony i obecnie pracują tam służby. Okolicznych mieszkańców poproszono, by nie zbliżali się do miejsca strzelaniny i nie wychodzili na ulicę. "Nie wolno otwierać drzwi nieznajomym" – ostrzegła policja w oświadczeniu. Według fińskich służb sprawcę zatrzymano. Wszyscy poszkodowani są nieletni. Z dotychczasowych informacji wynika, że to rówieśnicy i mają po 12 lat. Miejscowe media podają, że w szkole uczy się około 800 dzieci od pierwszej do dziewiątej klasy, a w placówce zatrudnionych jest około 90 pracowników.