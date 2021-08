"Horrendalny pomysł". Wrzawa po słowach Tomasza Grodzkiego. Adam Bielan komentuje

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki podczas Campusu Polska Przyszłości przekonywał, że zmniejszenie liczby szpitali i koncentracja sił medycznych w większych ośrodkach korzystnie wpłynie na jakość świadczonych tam usług. Polityk powołał się przy tym na sytuację z Danii. - 16 lat temu były tam 132 szpitale na 5 milionów mieszkańców. Obecnie mają oni 16 szpitali, ale nikt nie stracił pracy - tłumaczył Grodzki, dodając, że "pacjenci plasują medycynę duńską na trzecim miejscu w świecie". - W Polsce dziś mamy prawie tysiąc szpitali, ale powinno być około 130 szpitali na 40 milionów mieszkańców - konkludował Grodzki. Co na to europoseł Adam Bielan (Partia Republikańska)? - Wystarczy spojrzeć na mapę i zobaczyć jak niewielkim w porównaniu do Polski krajem jest Dania. To są horrendalne pomysły, zakładające likwidację prawie 900 szpitali - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Chciałbym, żeby pan marszałek Grodzki, po tym jak powiedział "A", powiedział "B" - żeby jego ugrupowanie opublikowało listę tych 900 szpitali, które chce zlikwidować, żeby ci politycy mieli odwagę pojechać do tych szpitali i powiedzieć ich pracownikom, mieszkańcom tych powiatów: tak, jeśli dojdziemy do władzy, te szpitale zostaną zamknięte. To by było uczciwe postawienie sprawy, a wyborcy mogliby w glosowaniu ocenić ten pomysł - dodał Bielan.