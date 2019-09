Hongkong. Manifestanci przed konsulatem USA: "Prezydencie Trump, prosimy"

Kolejny dzień protestów w Hongkongu. Tym razem protestujący zgromadzili się pod amerykańskim konsulatem i apelowali do prezydenta Donalda Trumpa o pomoc. Potem demonstranci przenieśli się do dzielnicy z luksusowymi sklepami, Causeway Bay. Tam Hongkońska policja użyła gazu łzawiącego wobec uczestników manifestacji.



Zgromadzeni chcą, by Waszyngton wywarł presję na Pekin, by ten nie ograniczał wolności Hongkongu. Protestujący wzywali także, by Kongres USA przyjął ustawę o prawach człowieka i demokracji w Hongkongu (Hong Kong Human Rights and Democracy Act), wymierzoną m.in. w osoby odpowiedzialne za ograniczanie autonomii tego specjalnego regionu Chin.

Spod amerykańskiego konsulatu protestujący ruszyli do dzielnicy Causeway Bay, pełnej luksusowych sklepów. Już po drodze doszło do starć z policją w okolicach dworca, gdzie demonstranci podpalili wejście do jednego z przejść podziemnych. Do kolejnych starć doszło w Causeway Bay, gdzie policja zatrzymała kilka osób. Protestujący zaczęli wybijać szyby i blokować ulice, zapłonęły barykady. Policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć protestujących.