Hongkong. 13. weekend protestów. Policja bombarduje uczestników "niebieską wodą"

Kolejny prodemokratyczny protest w Hongkongu. Po raz pierwszy policja użyła wobec jego uczestników tzw. niebieskiej wody. Prawdopodobnie po to, by łatwiej wyłapać demonstrantów.

Po tym, jak władze zabroniły organizacji dużego marszu z okazji piątej rocznicy decyzji Chin o niedopuszczeniu do wyboru przywódcy Hongkongu zgodnie z wolą miejscowej społeczności, jego organizatorzy zdecydowali się go odwołać. Jednak w piątek, na wieść o aresztowaniach przywódców prodemokratycznych grup, ludzie spontanicznie zaczęli się gromadzić przed parlamentem miejskim w centrum miasta.

Tym razem płynąca na demonstrantów woda była jednak intensywnie niebieska. Policja dodała barwnika, który trudno się zmywa. Używa się go zazwyczaj po to, by później łatwiej było wyłapać uczestników nielegalnej manifestacji.