Hołownia przymierza się do fotelu marszałka. "Trzeba być gotowym"

Dziennikarze dopytywali go, czy już poważnie przygotowuje się do przejęcia roli marszałka Sejmu. - Trzeba być gotowym na wszelkie ewentualności. Jeżeli się okaże w poniedziałek, że zostanę marszałkiem Sejmu, to muszę być gotowy do pełnienia tej funkcji. Jeżeli się nie okaże, że będę marszałkiem Sejmu, to jakoś sobie z tym poradzę, zapewniam - wyjaśnił Hołownia.