"To nie jest mój świat". Cierpkie słowa ministry w środku kampanii

Czy Szymon Hołownia jest zbyt mało aktywny w tej kampanii? - Ludzie nie potrzebują już tego krzyku i wielkich konwencji, bo to w ogóle nie o to chodzi, żeby coś ładnie wyglądało w obrazku - stwierdziła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Adriana Porowska z Polski 2050. Tym samym ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego uderzyła w kandydata Konfederacji, Sławomira Mentzena, który "wyskoczył z kampanią już w wakacje i ciekawe, jak będzie to zakwalifikowane przez PKW". Była wiceprezydent Warszawy przyznała też, że nie jest jej po drodze z Rafałem Trzaskowskim: - Kandydaci na prezydenta i prezydent Polski powinni kreować rzeczywistość, a nie czytać sondaże i próbować zagarnąć jak największą liczbę wyborców. To nie jest mój świat - podkreśliła.