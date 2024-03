Hołownia ostrzega. "Zastanówcie się jeszcze raz czy, warto"

Marszałek stwierdził także, że "stało się coś bardzo niedobrego". - Te wybory, które będą miały miejsce 7 kwietnia, utonęły, mam wrażenie w tej wielkiej polityce. Jakbyśmy tego 7 kwietnia znowu wybierali posłanki i posłów, jakbyśmy znowu musieli odbyć cały ten spór, który toczyliśmy przed 15 października, a myśmy go już stoczyli i wybory, które się odbędą 7 kwietnia, to nie są wybory kolejnych małych posłów i małych posłanek, że tak to powiem. To nie są wybory do Sejmu RP, do Senatu. Te są już za nami - stwierdził Szymon Hołownia w Tychach.