I wszystko jasne. Hołownia zapowiada orędzie, padła data

Monika Olejnik zapytała też gościa o to, czy "będzie stosował kary finansowe". - Jestem na to przygotowany. (...) Mam gorące przekonanie, że wtorkowe obrady będą spokojniejsze - mówił. - Wczoraj było o krok, by zastosować karę finansową. Jest taki paragraf, który mówi o naruszeniu powagi Sejmu. Byłem o krok od takiej decyzji, ale sala na szczęście się uspokoiła - zaznaczył.