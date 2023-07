Hołownia najpierw wybuchł śmiechem. Ale po chwili stwierdził, że został obrażony

- Jesteśmy w NATO i to jest absolutnie podstawowa gwarancja bezpieczeństwa, jaką mamy - podkreślił Hołownia. Ocenił, że decyzja o wstąpieniu do NATO, a także do UE "to było naprawdę genialne posunięcie, olbrzymi sukces, potężne błogosławieństwo". Według niego, należy rozwijać swój potencjał w ramach tych sojuszy, w których jesteśmy, bo to jest gwarant - jak podkreślał - "że nic nam nie grozi".