Dwie drogi "Trzeciej Drogi". "Nie jesteśmy jedną partią"

Poseł PSL dopytywany, czy to nie zdezorientuje elektoratu, "dziękuje za troskę o wyborców". - Władysław Kosiniak-Kamysz poszedł do premiera, bo chce rozmawiać o całości polityki migracyjnej. Hołownia orzekł, że nie idzie i to jest jego dobra wola. Jeśli mamy koalicję, niech pan nie oczekuje jednomyślności we wszystkich sprawach. Nie jesteśmy jedną partią - dodaje. Inni posłowie PSL mówią nieoficjalnie, że szef ludowców chciał się odróżnić na tle innych ugrupowań.