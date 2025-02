Hołownia komentuje przegraną Mentzena. "2:0, kompletujemy hattricka"

Konfederacja nie czekała długo i odpowiedziała marszałkowi. "Niech pan nie otwiera jeszcze szampana – to nie Liga Mistrzów, tylko polskie sądy. 2:0? A kogo to obchodzi, skoro wasza formacja przegrywa w sondażach, a Polacy mają was coraz bardziej dość? Może zamiast liczyć "zwycięstwa" w sali sądowej, lepiej zastanowić się, czemu przegrywacie w oczach narodu. Prawdziwy hattrick to klęska waszych pomysłów, wiarygodności i poparcia. I ten wynik już się nie zmieni" - czytamy we wpisie.