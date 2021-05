Hołownia dogada się z PSL? Kosiniak-Kamysz dał do myślenia

Od kilku miesięcy pojawiają się spekulacje o możliwej współpracy ugrupowania Szymona Hołowni z PSL, która teoretycznie mogłaby pozytywnie wpłynąć na wynik obu partii w najbliższych wyborach parlamentarnych. Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos w tej sprawie w czwartkowym programie "Newsroom WP". - Na pewno są tematy wspólne, szczególnie w obszarze światopoglądowym, z Szymonem Hołownią. Czas pokaże, jak będzie się to rozwijać. Dzisiaj on buduje swoją partię, swój ruch. Mamy ponad 2 lata do wyborów, w tym czasie może się jeszcze wiele wydarzyć. (…) Myślę, że w pewnych tematach jest szansa na współpracę. Tak samo dzieje się w kwestii współpracy z kołem poselskim Polska 2050. Wspieramy ich poprawki, oni często wspierają nasze. Jaki będzie finał - zobaczymy przed wyborami. Dziś nie deklarowałbym jakiejś koalicji czy wspólnej listy, ale chęć i dobrą wolę - zawsze - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Rozwiń