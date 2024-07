Hołownia broni Kosiniaka-Kamysza: Nie zaczynajcie z tygryskiem

- Będę bronił Władysława Kosiniaka-Kamysza jak niepodległości. To nie tylko nasz koalicjant, ale i mój przyjaciel. To wspaniały, zacny człowiek. Proszę mi wierzyć, że jego małżonka, określając go kiedyś mianem pewnego drapieżnika, wie, że potrafi on też pokazać pazury. Powiedziałbym: Don't mess with Władek (Nie zadzieraj z Władkiem - przyp.red) - mówił marszałek Sejmu.