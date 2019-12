Holandia. Polak został dotkliwie pobity i dźgnięty nożem w Roosendaal

Do bójki doszło w niedzielę w holenderskim Roosendaal. Zakrwawionego 34-letniego Polaka znaleźli przed domem przechodnie. Mężczyzna został dotkliwie pobity i pchnięty nożem.

Kiedy Polak wszedł do domu, okazało się, że jego pokój zajął inny mieszkaniec. Między mężczyznami doszło do kłótni. 20-latek ciężko pobił 34-latka. Miał go kopać, a na koniec dźgnąć nożem. Potem wyrzucił Polaka na ulicę, w czym mu mieli pomagać inni mieszkańcy domu.