Holandia: Polak posprzątał bałagan po swoich rodakach. "Taki mały uczynek"

Polak mieszkający i pracujący w Holandii stał się lokalnym bohaterem. Nie uratował nikomu życia, nie nie przegonił bandytów. Po prostu posprzątał śmieci z lasu. Dodajmy, że bałagan ten najprawdopodobniej zostawili nasi rodacy.

Pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Nie tylko Holendrów, ale i Polaków. Ci ostatni poczuli się wywołani do odpowiedzi, gdyż większość sfotografowanych puszek, to opakowania po polskich popularnych markach piwa.

"Lasek Waalwijk posprzątany - z własnej woli" - napisał dzień później na profilu grupy "Polacy w Holandii - Polen in Nederland" na Facebooku. "Jednak myślę, że niebawem będzie tak samo... lasek jest zlokalizowany na drodze z/do hotelu pracowniczego… Proszę Was, sprzątnijcie po sobie! Przetrzymajcie tę puszkę czy butelkę do najbliższego śmietnika! W tak małym obszarze (cały teren lasku) zebraliśmy aż 5 worków śmieci – z czego większość pochodzi z polskich produktów" - zaapelował do swoich rodaków.