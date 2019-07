Polak bohaterem w Stanach. Uratował kobietę na autostradzie

"Autostradowy bohater ratuje samobójczynie" - pisze amerykański portal wtop.com. To Polak - Adrian Guziewski - emerytowany policjant. Mężczyzna po wyjeździe do Stanów pracuje w instytucji zajmującej się drogami w Wirginii.

Policja stanowa w Wirginii krótko po godzinie 14 otrzymała zgłoszenie od pieszych z pobliża międzystanowej autostrady nr 395. Guziewski, operator patrolu służby bezpieczeństwa, był najbliższym pracownikiem w pobliżu incydentu. Polak natychmiast udał się w miejsce zdarzenia. Niestety podczas przejazdu przez Springfield na wysokości Inner Loop nie znalazł nikogo. Dopiero po zbliżeniu się do Braddock Road skręcił w południową stronę - tam zauważył przechodniów.

Straż pożarna i karetka z hrabstwa Fairfax przybyły na miejsce i przeprowadziły rutynową kontrolę medyczną. Kobieta została przewieziona do szpitala. "Guziewski podchodzi z dużą skromnością do swojego wyczynu" - przyznał w rozmowie z dziennikarzami kolega Polaka. Jak dodał, Polak nie wypowiadał się jeszcze do tej pory w mediach, ponieważ po całym zdarzeniu wrócił do pracy. W niedzielę patrolował obwodnicę między Springfield a mostem Woodrowa Wilsona, robiąc wszystko, aby utrzymać bezpieczeństwo w ruchu.