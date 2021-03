Holandia. 13-latek napadł z bronią na kebab

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem w Osdorp, arabskiej dzielnicy Amsterdamu. Jak przekazała miejscowa policja, 13-latek w chwili napadu miał kaptur na głowie oraz był uzbrojony w broń palną.

Po wejściu do lokalu zażądał od sprzedawcy pieniędzy. Doszło do szarpaniny. Nastolatka obezwładniła obsługa, a następnie przekazała go w ręce funkcjonariuszy policji.