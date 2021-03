Dąbrowa Górnicza. Potrzebował 20 złotych, wybrał drastyczne rozwiązanie

Jak poinformowała dąbrowska policja, we wtorek, 16 marca, w jednym z osiedlowych salonów kosmetycznych w Dąbrowie Górniczej pojawił się 28-letni mężczyzna. Nie przyszedł na zabieg, lecz zagroził właścicielce zniszczeniem salonu, chyba że dostanie... 20 złotych. Był przy tym bardzo pobudzony i agresywny . Kobieta nie przestraszyła się agresora. Wraz z klientką wypchnęły go z lokalu i zamknęły się w środku na klucz. Dąbrowianin odpuścił i zniknął z pola widzenia roztrzęsionych kobiet. Ich spokój nie trwał jednak długo.

Dąbrowa Górnicza. Napad na salon kosmetyczny

Stróże prawa zostali natychmiast skierowani we wskazane miejsce i rozpoczęli poszukiwania. Zaledwie kilka minut po zdarzeniu mężczyzna znów pojawił się w okolicach salonu, by zobaczyć czy kobieta faktycznie poinformowała policję. Wtedy podejrzany został zatrzymany przez mundurowych i przewieziony do policyjnego aresztu.