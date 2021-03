Wielka Brytania. "Łowcy cieni" z CBŚP pomogli zatrzymać poszukiwanego Polaka

Wielka Brytania. "Łowcy cieni" w akcji

W 2020 roku do poszukiwań mężczyzny włączyli się funkcjonariusze z oddziału tzw. "łowców cieni", działający przy CBŚP. Ustalili, że J. najprawdopodobniej ukrywa się na terenie Wielkiej Brytanii. Wraz z oficerem łącznikowym polskiej policji w Zjednoczonym Królestwie zaczęli namierzać dokładne miejsce pobytu poszukiwanego.

Dzięki współpracy z brytyjską policją udało się zatrzymać Polaka. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się w miejscowości Andover w hrabstwie Hampshire. Zatrzymania dokonali policjanci z specjalnej jednostki zajmującej się przestępcami poszukiwanymi w innych krajach National Extradition Unit. Obecnie trwają już procedury zmierzające do przekazania Polaka w ręce polskiej policji, która doprowadzi go do zakładu penitencjarnego.