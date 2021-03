Toruń. "W tym lokalu nie obsługujemy policjantów". Plakat wywołał burzę

"W tym lokalu nie obsługujemy funkcjonariuszy policji i ich rodzin" - taką informację przeczytać można na drzwiach wejściowych restauracji "Byczy Burger" w Toruniu. Właściciel przybytku tłumaczy, że zdecydował się wywiesić plakat z powodu działań policji, do jakich dochodzi podczas strajków i protestów.

- Ta akcja ma pokazać nasze niezadowolenie wywołane zachowaniem policjantów wobec ludzi na ulicach, na strajkach. Tym, co oni robią, jak traktują ludzi. Jeżeli nie ma możliwości, żeby policjanci odpowiedzieli w inny sposób, to w ten sposób chciałem wyrazić swoje niezadowolenie - mówi w rozmowie z portalem money.pl przedsiębiorca , który poprosił o nieujawnianie jego danych.

Toruń. Burza w internecie po komunikacie restauracji

Akcja wymierzona przeciwko policjantom wywołała duże emocje w sieci. Internauci komentujący na stronie "Byczego Baru" podzielili się na dwa obozy - jeden z nich chwali decyzję restauracji, a drugi mocno krytykuje. Właściciel twierdzi jednak, że do tej pory nikt osobiście nie zwrócił mu uwagi za wywieszony plakat.

- Nie miałem ani jednej sytuacji, żeby ktoś przyszedł do restauracji i powiedział nam prosto w oczy jakikolwiek negatywny komentarz. Słyszymy wyłącznie słowa wsparcia i słowa uznania za odwagę - wyjaśnia.

Podkreślił, że "nie miał też żadnego telefonu, w którym ktoś dałby upust emocjom". - W jednym przypadku zadzwonił emerytowany policjant z innego miasta, z którym bardzo kulturalnie porozmawialiśmy i choć nie zgadzaliśmy się we wszystkich kwestiach, to doszliśmy do wielu wspólnych wniosków - wyjaśnia restaurator.