Hiszpania wydała miliony na nowe pociągi. Te nie mieszczą się w tunelach

Pociągi "z epoki Dzikiego Zachodu"

Na dziesiątki nowych pociągów podmiejskich Hiszpania czeka od kilku lat. Przetarg na 31 pojazdów ogłoszono już w 2019 roku. W 2020 r. Wygrała go firma CAF. W obliczu wpadki całą inwestycję należy zacząć od nowa, co przesuwa jej realizację do 2026 r., czyli o dwa lata później niż pierwotnie zakładano.